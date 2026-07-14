Świat Defilada z okazji święta narodowego Francji. Udział wzięli żołnierze koalicji chętnych Oprac. Kuba Koprzywa |

Przelot francuskich sił powietrznych podczas defilady w Paryżu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

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Defilada odbyła się dzień po spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych. Obecni byli na niej przywódcy koalicji, w tym między innymi premier Polski Donald Tusk, premierka Danii Mette Frederiksen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na Pola Elizejskie przybył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który został powitany oklaskami z trybuny publiczności.

Jak wyglądała defilada w Paryżu?

W defiladzie udział wzięli żołnierze koalicji chętnych, w tym Polski. Łącznie w uroczystości udział wzięło około 6,7 tysiąca żołnierzy, 98 samolotów, 31 śmigłowców i 315 pojazdów.

Około 500 żołnierzy z krajów koalicji chętnych to wojskowi między innymi z Australii, Kanady, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Z Polski przybyła reprezentacja Wojska Polskiego wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. W części pieszej w ślad za żołnierzami z koalicji chętnych na Polach Elizejskich pojawiło się 25 żołnierzy z Ukrainy.

Na początku defilady odbyła się część lotnicza, w której wystąpiła grupa akrobacyjna francuskiego lotnictwa wojskowego Patrouille de France. Samoloty, które przeleciały nad Polami Elizejskimi, po raz pierwszy przenosiły pod skrzydłami makiety uzbrojenia. Na pokładzie dwóch francuskich samolotów Mirage 2000 znaleźli ukraińscy piloci szkoleni we Francji jako drudzy piloci.

Defilada z okazji święta narodowego Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

Po części lotniczej Polami Elizejskimi przemaszerowali żołnierze. Następnie nad najsławniejszą aleją Paryża pojawiły się śmigłowce, na ziemi zaś zaprezentowały się oddziały zmotoryzowane i kawalerzyści z Gwardii Republikańskiej.

Defilada wojskowa w Paryżu z okazji święta narodowego Francji Defilada z okazji święta narodowego Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL Defilada z okazji święta narodowego Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL Prezydent Emmanuel Macron i szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji Fabien Mandon podczas defilady Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL Przelot sił francuskich sił powietrznych podczas defilady Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Żołnierze sił zbrojnych Chorwacji podczas defilady w Paryżu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Żołnierze sił zbrojnych Holandii podczas defilady w Paryżu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Żołnierze sił zbrojnych Ukrainy podczas defilady w Paryżu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Defilada z okazji święta narodowego Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Światowi politycy podczas defilady w Paryżu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

Media: defilada "sygnałem strategicznym" dla Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron był obecny na defiladzie jako szef państwa po raz dziesiąty i zarazem ostatni. Jego druga kadencja dobiega końca wiosną 2027 roku. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2027 roku.

Dziennik "Le Monde" ocenił we wtorek, że defilada miała być "sygnałem strategicznym" dla Moskwy, pokazującym, że "Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu". Natomiast Pałac Elizejski akcentował, że wydarzenie będzie "symbolem silnej Europy, która zdaje sobie sprawę z zagrożeń na świecie".

Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. Dzień ten jest oficjalnym świętem we Francji od 1880 roku.