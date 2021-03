Ambasador nazwał naukowca "szaloną hieną". "Chiny uprawiają coraz bardziej agresywną dyplomację"

Szef MSZ Francji Jean-Yves Le Drian wezwał chińskiego ambasadora w Paryżu po "niedopuszczalnych uwagach" na temat francuskiego badacza i parlamentarzystów. To nie pierwsze napięcie dyplomatyczne na linii Paryż-Pekin.

Minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian wezwał ambasadora Francji w Chinach Lu Shaye do resortu. Chodzi o epitety, między innymi "ideologiczny troll", czy "szalona hiena", jakich ambasador Shaye użył pod adresem badacza Chin z Fundacji Badań Strategicznych (FRS) Antoine'a Bondaza, któremu zarzucił "antychińską" postawę. Ambasador Shaye oświadczył także, że jest "zdecydowanie przeciwny" planowi odwiedzenia Tajwanu przez francuskich parlamentarzystów. Chińska Republika Ludowa uważa Tajwan za jedną ze swoich prowincji, potępia każdą wizytę zachodnich urzędników na wyspie i grozi użyciem siły w przypadku formalnego ogłoszenia niepodległości przez Tajpej.

- Obelgi pod adresem niezależnych badaczy i spory z wybranymi urzędnikami Republiki są niedopuszczalne i nie mają miejsca w relacjach - zadeklarowała rzecznik francuskiej dyplomacji Agnes von der Muhll, informując o wezwaniu Shaye do MSZ. Nie sprecyzowała, kiedy ambasador zjawi się we francuskim ministerstwie. Rzecznik dodała, że chińscy dyplomaci są "zobowiązani do przestrzegania zasady podziału władz, a także wszystkich praw Republiki". Wyraziła przy tym ubolewanie z powodu "gróźb pod adresem parlamentarzystów", którzy zapowiedzieli przyjazd na Tajwan.