Francja chce się chronić przed atakami na infrastrukturę morską, inwestuje w głębinowe drony i roboty

Francuska armia będzie korzystać z głębinowego drona, aby przeciwdziałać atakom na morską infrastrukturę telekomunikacyjną - podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na informacje wojskowych.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jedynie amerykańskie, rosyjskie i chińskie siły zbrojne dysponują autonomicznymi urządzeniami podwodnymi (UAV) i zdalnie sterowanymi maszynami (ROV) - dronami lub robotami - zdolnymi do prowadzenia operacji na głębokościach sięgających od 3 do 6 tysięcy metrów.

Francja dysponuje obecnie jedynie dwoma robotami, przy pomocy których można nurkować do głębokości 2 tysięcy metrów. - To oznacza, że morska infrastruktura komunikacyjna, obejmująca około 50 kabli, w tym te obsługujące terytoria zamorskie, jest zagrożona atakami hybrydowymi, wypadkami i kradzieżą - przekazał rozmówca Reutersa.

Francja inwestuje w podwodne maszyny

Zaledwie 10 dni przed rosyjską inwazją na Ukrainę , Francja ujawniła "strategię wojny na dnie morskim". W jej ramach przewiduje się współpracę z francuskimi firmami opracowującymi modele podwodnych dronów i robotów zdolnych do nurkowania na głębokości 6 tysięcy metrów.

Francuskie siły zbrojne chcą, aby do 2025 roku kraj miał co najmniej jeden egzemplarz autonomicznego urządzenia podwodnego i zdalnie sterowanego robota zdolnego do wykonywania operacji poniżej głębokości 3 tysięcy metrów. W 2028 roku resort obrony chciałby dysponować większą liczbą takich urządzeń.