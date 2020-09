Prorok Mahomet znów na okładce "Charlie Hebdo". "To karykatury, nauczyliśmy się je ignorować"

"To karykatury, nauczyliśmy się je ignorować"

Szef Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego (CFCM) Mohammed Moussaoui wezwał we wtorek do zignorowania karykatur Mahometa, które ukażą się ponownie w tygodniku. - To terroryzm, który zaatakował w imię naszej religii, jest naszym wrogiem - podkreślił. - Nic nie może usprawiedliwić przemocy - zaznaczył. - To są karykatury, nauczyliśmy się je ignorować i wzywamy do zachowania takiej postawy w każdych okolicznościach - powiedział, cytowany przez AFP.