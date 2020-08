Były wicemer Paryża oskarżany o gwałt. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura w Paryżu poinformowała we wtorek o wszczęciu śledztwa w sprawie gwałtu na nieletnim, którego miał się dopuścić były wicemer Paryża - Christophe Girard. O sprawie opowiedział oskarżający Girarda mężczyzna w artykule "New York Timesa".

Oskarżyciel mówi o trwającym dekadę toksycznym związku

Hmaid twierdzi, że były wicemer Paryża wykorzystywał go seksualnie od czasu, gdy miał 16 lat i od tego czasu zmusił go do seksu około 20 razy. W zamian okazjonalnie zatrudniał go w swoim letnim domu na południu Francji, a także załatwił mu tymczasową pracę w domu mody Yves Saint Laurent, w którym Girard zajmował wysokie stanowisko, zanim zaangażował się w politykę.