Brigitte Macron: po trzech latach nadal nie czuję się pierwszą damą

- Jestem żoną głowy państwa, ale po trzech latach spędzonych w Pałacu Elizejskim nadal nie czuję się pierwszą damą, choć wykonuję swoje obowiązki z sercem – zapewniła Brigitte Macron, małżonka prezydenta Francji Emmanuela Macrona. - Jestem wolną kobietą – oświadczyła, odpowiadając na pytanie, co ją obciąża przy pełnieniu funkcji. - Jeśli są niedociągnięcia, przepraszam – dodała.

W jakim charakterze mogę sobie pozwolić na doradzanie mu? – odpowiedziała, zapytana jaki ma wpływ na prezydenta. Oznajmiła, że jej rzekomy wpływ na męża to "fantazje". - Tak jak on ma na mnie wpływ, ja mogę na niego wpływać. Ale my tego nie mierzymy – zapewniła pierwsza dama, precyzując, że "nie pozwala sobie udzielać rad" prezydentowi, ponieważ sama "jest daleka od polityki".