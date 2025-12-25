Logo strona główna
Świat

Były unijny komisarz objęty zakazem. "Wróciło polowanie na czarownice?"

Thierry Breton
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton
Źródło: Reuters Archive
Władze Stanów Zjednoczonych objęły byłego unijnego komisarza Thierry'ego Bretona zakazem wjazdu. Polityk ocenił, że decyzja USA przypomina działalność owianej złą sławą komisji Josepha McCarthy'ego, który w latach 50. tropił komunistów.

"Czy wróciło polowanie na czarownice McCarthy'ego? Dla przypomnienia: za DSA (unijnym Aktem o usługach cyfrowych – red.) zagłosowało 90 procent demokratycznie wybranego Parlamentu Europejskiego i jednomyślnie 27 państw członkowskich Unii" - napisał Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego w latach 2019-2024. "Do naszych amerykańskich przyjaciół: cenzura jest nie tam, gdzie myślicie" - dodał.

Departament Stanu USA we wtorek poinformował o nałożeniu restrykcji wizowych na pięć osób. Oprócz Bretona są to obywatele brytyjscy - Imran Ahmed, dyrektor Centrum Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej (CCDH) i Clare Melford, założycielka Globalnego Indeksu Dezinformacji (Global Disinformation Index, GDI) - a także Anna-Lena von Hodenberg i Josephine Ballon z niemieckiej organizacji HateAid. Amerykański resort określił te osoby mianem "radykalnych aktywistów", pragnących zmusić amerykańskie platformy internetowe do zaakceptowania cenzury.

Departament Stanu zarzucił Bretonowi, że był pomysłodawcą unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), regulującego działanie platform i wyszukiwarek internetowych, w tym w zakresie zwalczania dezinformacji i zapewnienia przejrzystości reklam, także politycznych.

Decyzję USA skrytykowała także GDI. "To autorytarny atak na wolność słowa i bezwstydny przejaw państwowej cenzury" - przekazała organizacja w odpowiedzi na zapytanie agencji dpa. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce cenzurować i uciszać "głosy, z którymi się nie zgadza", a jej postępowanie jest "niemoralne, bezprawne i nieamerykańskie" - dodano.

Wcześniej objęcie zakazem wjazdu pięciu osób potępili m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Francji Emmanuel Macron, rząd Wielkiej Brytanii, a także minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul i niemiecka ministra sprawiedliwości Stefanie Hubig.

Wadephul napisał, że zakaz jest nie przyjęcia, a DSA został uchwalony w sposób demokratyczny i nie obowiązuje poza granicami Unii Europejskiej. Hubig, cytowana przez dpa, oświadczyła z kolei, że "to nie w Waszyngtonie będą zapadały decyzje o regułach, według których chcemy funkcjonować w internecie w Niemczech i Europie".

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Thierry ROGE/EU

