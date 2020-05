Biznesmen oskarżony o finansowanie ludobójstwa stanął przed sądem 

Były rwandyjski biznesmen Felicien Kabuga, oskarżony przez międzynarodowy trybunał o finansowanie ludobójstwa w Rwandzie, stanął przed sądem w Paryżu. 84-latek sprzeciwia się przekazaniu go w ręce trybunału w Hadze i chce być sądzony we Francji.

Felicien Kabuga to były rwandyjski magnat przemysłu kawowego i herbacianego, który, po 25 latach ukrywania się, w sobotę wpadł w ręce policji na podparyskich przedmieściach. W środę przed sądem prawnicy 84-latka wypowiadali się przeciwko wnioskowi o przekazanie go międzynarodowemu trybunałowi. Jak podaje agencja AP, wychodząc z sali rozpraw, Kabuga uniósł zaciśniętą pięść. Jeśli francuski sąd przychyli się do wniosku o ekstradycję, Kabugę czeka proces przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Rwandy.