Kolejny europejski kraj wprowadza bilet miesięczny na komunikację publiczną za 49 euro

Francja, wzorem Niemiec, wprowadzi bilet miesięczny w cenie 49 euro, dzięki któremu można będzie poruszać się kolejami na terenie całego kraju. Ma zachęcić do bardziej ekologicznych podróży. Francuski minister transportu zapowiada, że do biletu może zostać włączona również komunikacja miejska.

Bilet miesięczny za 49 euro we Francji

- Będzie to proste. Francuzi, bez względu na ich wiek, będą mogli kupić ten bilet i bez limitu podróżować pociągami regionalnymi lub dalekobieżnymi, za stałą, niską cenę - podkreślił Beaune. Zaznaczył, że pomysł ten powstał z inspiracji programem, który w maju tego roku uruchomiono w Niemczech. Tam posiadając Deutschland Ticket można za 49 euro podróżować jednak nie tylko pociągami, ale i komunikacją miejską - metrem, autobusami czy tramwajami. - Chcielibyśmy mieć coś podobnego do tego, co mają Niemcy (...), by zachęcić do korzystania z pociągów - stwierdził minister.