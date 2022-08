Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych we Francji

Do wybuchu doszło w budynku, w którym składowano blisko dwie tony silnie wybuchowej nitrocelulozy, na miejscu było wtedy około 40 osób - poinformował Jean-Charles Jobard prefekt departamentu Dordogne, w którym leży Bergerac. Rannych zostało osiem osób, w tym jedna ciężko, ale bilans ofiar może wzrosnąć.

Lokalne władze rekomendują, by nie zbliżać się do fabryki, ponieważ może dojść do skażenia terenu nitrocelulozą. Jak jednak podała telewizja BFMTV, w Bergerac nie ma wiatru, dzięki czemu ryzyko skażenia okolicy zakładów jest niewielkie.