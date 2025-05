Ślady opon, wyłamane drzwi. "Sabotaż" na południu Francji

Francja. Nicea na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Awarie prądu dotknęły południowy region Francji, departament Alpy Nadmorskie.

Wskutek sobotniej awarii bez prądu pozostawało 160 tys. ludzi, a niedzielnej - 45 tys.

Trwa wyjaśnianie przyczyn awarii. Władze mówią o celowym działaniu sprawców.

Władze Nicei poinformowały, że w niedzielę w tym mieście i okolicach doszło do poważnej awarii prądu, która dotknęła prawie 45 tys. gospodarstw domowych. Przyczyną awarii był nocny pożar transformatora elektrycznego w dystrykcie Moulins. Przez pewien czas występowały utrudnienia w działaniu lotniska i sieci tramwajów, ale burmistrz miasta Christian Estrosi przekazał w serwisie X, że sytuacja została szybko opanowana.

"Zdecydowanie potępiam takie złośliwe działania przeciwko naszemu krajowi. Udostępniamy śledczym materiały z naszego monitoringu, a w ciągu najbliższych kilku dni wzmocnimy sieć strategicznych obiektów elektrycznych w mieście" - napisał.

Jego zastępca Gaël Nofri przekazał, że pożar prawdopodobnie był skutkiem przestępstwa. Policja podała z kolei, że znaleziono "ślady opon" oraz że drzwi do pomieszczenia z transformatorem były wyłamane.

Awarie energetyczne we Francji

Dzień wcześniej w Cannes i okolicach doszło do innej awarii prądu, którą zostało dotkniętych około 160 tys. gospodarstw domowych. Władze także wówczas zasugerowały, że był to skutek celowego działania. Najpierw doszło bowiem do pożaru podstacji elektrycznej w gminie Tanneron, a potem do "poważnego uszkodzenia" słupa energetycznego. Sébastien Leroy, burmistrz pobliskiej gminy Mandelieu-La Napoule przekazał na Facebooku, że wygląda na to, że doszło do "podwójnego aktu sabotażu".

Wskutek tej awarii w sobotę rano projekcja jednego z filmów podczas festiwalu filmowego w Cannes została przerwana i wznowiona po 20 minutach, a organizatorzy przekazali potem, że wykorzystano system niezależnego zasilania.

Obecnie nie ma wyraźnych dowodów na to, że awarie prądu w obu miastach są ze sobą powiązane. CNN podaje, że odpowiedzialność za awarie wzięły na siebie dwie nieznane bliżej grupy, określające się jako "bandy anarchistów", które oświadczyły, że dokonały celowych aktów sabotażu. Ich komunikat jest teraz sprawdzany przez śledczych.

Francja, Cannes. Policja kieruje ruchem w czasie awarii prądu 24 maja 2025 Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN