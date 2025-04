Ataki na więzienia. "Te osoby zostaną odnalezione, osądzone i ukarane"

Francja. Ataki na więzienia w kilku miastach, podpalono samochody pracowników Źródło: ENEX

Prezydent Francji Emmanuel Macron skomentował niedawne ataki w pobliżu francuskich zakładów karnych. We wpisie w mediach społecznościowych zapewnił, że osoby "stosujące niedopuszczalną przemoc" zostaną "odnalezione, osądzone i ukarane".

Kluczowe fakty: Od początku tygodnia we Francji doszło do serii ataków w pobliżu zakładów karnych. Sprawcy m.in. podpalali samochody.

Podpalane samochody oznaczono skrótem DDPF, oznaczającym "prawa więźniów francuskich".

Seria ataków we francuskich zakładach karnych miała prawdopodobnie związek z rządową strategią walki z handlem narkotykami.

W środę przed więzieniem w Tarascon na południu Francji podpalone zostały trzy samochody. Był to kolejny z serii podobnych incydentów; w nocy z poniedziałku na wtorek na parkingach i przy wejściach do więzień we Francji dokonano podobnych podpaleń. Zniszczono lub uszkodzono co najmniej 21 aut, a wejście do jednego z zakładów karnych zostało ostrzelane z broni automatycznej.

"Niektórzy próbują zastraszyć personel więzienny i atakują placówki penitencjarne, stosując niedopuszczalną przemoc; te osoby zostaną odnalezione, osądzone i ukarane" - napisał w środę na platformie X prezydent Francji.

"Nasze służby pełnią kluczową misję obrony rządów prawa i spokoju publicznego, z odwagą i oddaniem. Wszyscy pracownicy ministerstwa sprawiedliwości mają pełne wsparcie moje i narodu" - zapewnił Macron.

Certains cherchent à intimider nos personnels pénitentiaires et s'attaquent avec une violence inadmissible aux établissements. Ils seront retrouvés, jugés et punis.



Notre troisième force de sécurité intérieure accomplit une mission essentielle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2025 Rozwiń Emmanuel Macron o atakach na więzienia we Francji Źródło: X

Ataki na francuskie więzienia

Do podpaleń doszło m.in. w miastach Villepinte, Nanterre, Aix-Luynes i Valence. W mieście Nancy grożono pracownikowi w jego domu. Z kolei w Tulon nieznani sprawcy ostrzelali z broni automatycznej bramę więzienia. Podpalane samochody oznaczono skrótem DDPF, oznaczającym "prawa więźniów francuskich".

Minister sprawiedliwości Gerald Darmanin przyznał we wtorek, że nie wie, "co kryje się za tym skrótem" i że nikt nie przyznał się do ataków. Tego samego dnia śledztwo wszczęła prokuratura antyterrorystyczna. Darmanin ocenił, że incydenty są związane z zapowiadanymi przez władze działaniami przeciwko przestępczości narkotykowej.

Cytowane przez agencję Reutera źródła we francuskiej policji wyraziły przypuszczenie, że za atakami mogą stać nieznane dotąd bojówki lewicowe. Służby sprawdzają też grupę DDPF, utworzoną dzień przed atakami w komunikatorze Telegram. Dotąd - jak poinformował dziennik "Le Parisien" - zatrzymano jednego mężczyznę, który mógł być powiązany z atakami. Wciąż nie wiadomo jednak, czy odegrał on jakąkolwiek rolę w tych wydarzeniach.

- Z całą pewnością mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą destabilizacji państwa - podkreślił minister Darmanin.

Zakład karny w Tarascon, na południu Francji Źródło: Reuters

