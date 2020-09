Ponad pięć lat temu wstrząsnęli Francją i Europą. "Nienawidzą wolności, nie mogą jej znieść"

Redakcja ostrzelana z broni maszynowej

Trzy lata śledztwa

Mohamed Belhoucine jest uważany przez śledczych za religijnego mentora Coulibaly'ego. Obaj bracia Belhoucine to islamiści. Mohamed w 2014 roku został skazany na dwa lata więzienia za współudział w transporcie dżihadystów do Afganistanu i Pakistanu. Grafolodzy przypisują mu napisanie przysięgi wierności dżihadystycznego Państwa Islamskiego, którą Coulibaly odczytał na swoim nagraniu wideo.

Dziewięciu innym oskarżonym w wieku od 31 do 68 lat grozi kara do 20 lat więzienia. Niektórzy z nich to drobni przestępcy z regionu paryskiego, skazywani wcześniej za handel narkotykami. Część przebywała w tym samym areszcie śledczym co Coulibaly. DNA dwóch z nich zostało zidentyfikowane na broni znalezionej w jego domu.