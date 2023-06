Atak nożownika we Francji, czworo dzieci jest w ciężkim stanie. Co wiadomo o sprawcy

Mężczyzna podejrzany o zaatakowanie sześciu osób, w tym czwórki dzieci, w Annecy we Francji, jest chrześcijaninem pochodzącym z Syrii, informują francuskie media. Abdalmasih H. posiada ważne pozwolenie na pobyt w Szwecji. Niedawno odrzucono jego wniosek o azyl we Francji.

W czwartek rano na placu zabaw w Annecy na wschodzie Francji doszło do ataku nożownika. Napastnik dźgnął sześć osób, w tym czworo dzieci w wieku 2-3 lat, które pozostają w stanie krytycznym. O dokonanie ataku podejrzewany jest 31-letni Abdalmasih H. Mężczyzna szybko został aresztowany przez policję na miejscu zdarzenia pod zarzutem próby morderstwa.

Annecy. Co wiadomo o napastniku?

Abdalmasih H. jest Syryjczykiem, posiada status uchodźcy w Szwecji . Według informacji "Le Monde" jego pozwolenie na pobyt w tym kraju ważne jest do 2025 roku. Mężczyzna mieszkał tam przez ostatnie dziesięć lat, ożenił się ze Szwedką, z którą ma 3-letnie dziecko. Para rozwiodła się jednak niedawno. Jego była żona rozmawiała z francuską agencją AFP i przyznała, że 31-latek dzwonił do niej około czterech miesięcy temu i informował, że mieszka w kościele. Według niej wyjechał ze Szwecji, ponieważ nie był w stanie uzyskać szwedzkiego obywatelstwa.

Nie wiadomo jednak, od kiedy dokładnie zamieszkiwał we Francji. "Le Monde" podaje, że złożył wniosek o azyl w tym kraju 28 listopada 2022 roku, ale został on odrzucony 26 kwietnia tego roku, ponieważ nadal ważny pozostaje azyl mężczyzny w Szwecji. Informację o odrzuceniu wniosku mężczyzna otrzymał 4 czerwca, cztery dni przed tym, jak dokonał ataku. Minister spraw wewnętrznych Francji Gérald Darmanin przekazał, że choć miał już azyl w Szwecji, to Abdalmasih H. "z niejasnych powodów" ubiegał się o azyl również w Szwajcarii i Włoszech.