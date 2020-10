Francja apeluje o powstrzymanie "radykalnej mniejszości"

Władze Francji zwróciły się do rządów państw na Bliskim Wschodzie, by zaprzestały wezwań do bojkotu francuskich produktów i nie popierały antyfrancuskich protestów organizowanych przez "radykalną mniejszość". Paryż prosi też o "zapewnienie bezpieczeństwa" Francuzom mieszkającym na terytoriach tych państw.