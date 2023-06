Atak nożownika we Francji. Policja: rannych czworo małych dzieci i osoba dorosła

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 470 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Chersonia na południu kraju, który jest częściowo zalany wodami Dniepru po tym, jak we wtorek rosyjskie wojska okupacyjne wysadziły zaporę w Nowej Kachowce. "Rosja musi ponosić odpowiedzialność za wszystko, co czyni przeciwko życiu i ludziom" - napisał na Twitterze. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.