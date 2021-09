Angela Merkel w Paryżu. Deklaracja przywódców przed wyborami do Bundestagu

Ustępująca ze stanowiska kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w czwartek w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przywódcy zapowiedzieli, że będą ściśle współpracować w najważniejszych kwestiach międzynarodowych do czasu utworzenia w Berlinie, po wyborach do Bundestagu, nowego rządu federalnego.

Emmenuel Macron przyjął szefową niemieckiego rządu w czwartek wieczorem na roboczym obiedzie. Jak zapewnił francuski prezydent, nie jest to ich ostatnie spotkanie. Według źródeł w Pałacu Elizejskim pożegnalna wizyta Angeli Merkel we Francji zaplanowana jest po wyborach do Bundestagu, które odbędą się 26 września.