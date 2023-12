Odnaleziony po sześciu latach w innym państwie. "Zdecydował się opuścić miejsce, w którym był z matką"

Alex Batty - który zaginął sześć lat temu w trakcie wakacji w Hiszpanii - został odnaleziony i wrócił do domu w Wielkiej Brytanii, gdzie zaopiekuje się nim babcia. Sprawą 17-latka zajmują się brytyjscy śledczy. Poszukiwania jest też matka nastolatka.

Chłopaka podającego się za zaginionego przed sześciu laty Alexa Batty'ego znaleziono w środę we francuskiej miejscowości Revel niedaleko Tuluzy. Jak podaje BBC, został on zauważony na drodze u podnóży Pirenejów przez przypadkowego kierowcę dostawczej ciężarówki. Kierowca długo z nim rozmawiał, otoczył opieką i umożliwił mu kontakt z rodziną.

Pochodzący z Oldham Batty zaginął w 2017 roku w trakcie wakacji w hiszpańskiej Maladze, gdzie przebywał z matką Melanie i dziadkiem Davidem. Zdaniem jego babci i jednocześnie opiekunki prawnej, chłopiec mógł zostać wówczas włączony do duchowej wspólnoty w Maroku przez matkę i dziadka. Mieli oni szukać alternatywnego stylu życia i sprzeciwiać się posyłaniu dziecka do szkoły.

"Zdecydował się opuścić miejsce, w którym był z matką"

Matt Boyle z brytyjskiej policji oświadczył w sobotę, że nie ustalono jeszcze, czy zaginięcie chłopca miało podłoże kryminalne. Odmówił ujawnienia informacji, jakie policja otrzymała od władz francuskich na temat tego, jak Batty znalazł się we Francji i co robił przez te sześć lat.

Śledczy informują, że nastolatek sześć lat temu miał zdecydował się wyjechać, gdy jego matka oznajmiła mu, że mają się przeprowadzić do Finlandii. - Gdy matka chłopaka powiedziała mu, że chce wyjechać z nim do Finlandii, on nie chcąc tego, zdecydował się opuścić miejsce, w którym był z matką. Chłopak powiedział nam, że nigdy nie był przetrzymywany w zamknięciu. Mógł swobodnie chodzić - powiedział na konferencji zastępca prokuratora Antoine Leroy.