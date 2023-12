Zaginął podczas wakacji w Hiszpanii. Po sześciu latach odnalazł się w innym kraju

Alex Batty miał 11 lat, gdy w 2017 roku zaginął podczas wycieczki do Hiszpanii. Dziś francuska prokuratura potwierdziła jego odnalezienie na terenie Francji. Jak ustaliło BBC, na 17-letniego obecnie Brytyjczyka natrafił przypadkowy kierowca.

Otrzymaliśmy zgłoszenie o prawdopodobnym odnalezieniu Alexa Batty’ego we Francji - poinformowała w czwartkowym oświadczeniu policja hrabstwa Greater Manchester. - Funkcjonariusze z Oldham (miasto, z którego pochodzi Alex Batty - red.) są w kontakcie z władzami francuskimi w celu ustalenia autentyczności zgłoszenia" - dodano w komunikacie.

Chłopca podającego się za zaginionego przed sześciu laty Batty’ego znaleziono w środę rano w miejscowości Revel niedaleko Tuluzy. Autentyczność zgłoszenia potwierdziło biuro prokuratora w Tuluzie. W rozmowie z portalem BBC jego przedstawiciele nie tylko stwierdzili, że jest to "ten zaginiony chłopak", lecz także dodali, że rodzina potwierdziła tożsamość chłopaka.

Alex Batty zaginął w 2017 roku podczas rodzinnych wakacji w Hiszpanii. Zdaniem jego babki i jednocześnie opiekunki prawnej Susan Caruana, chłopiec mógł zostać wówczas włączony do duchowej wspólnoty w Maroku przez matkę i dziadka, którzy zabrali go na wyjazd. Mieli oni szukać alternatywnego stylu życia i sprzeciwiać się posyłaniu dziecka do szkoły.