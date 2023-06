Nie żyje nastolatek. Media: Użycie broni nieuzasadnione. Policjant objęty dochodzeniem

Użycie przez policjanta broni palnej przeciwko nastolatkowi było nieuzasadnione - podała francuska agencja AFP, powołując się na prokuraturę. Agencja Reuters poinformowała, że funkcjonariusz został objęty dochodzeniem. 17-letni Nahel został zastrzelony we wtorek rano na przedmieściach Paryża, gdy policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych.

Agencja AFP przekazała czwartkową informację we wpisie na Twitterze. AFP poinformowała również o wysłaniu 40 tysięcy policjantów do walki z protestami po śmierci nastolatka.

"Został zabity nastolatek. To niewytłumaczalne i niewybaczalne"

17-letni Nahel M. został zastrzelony we wtorek rano, gdy policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych. Według przedstawianej na początku wersji policji funkcjonariusz użył broni, ponieważ nastolatek chciał go przejechać. Według AFP przeczą temu jednak nagrania zdarzenia.