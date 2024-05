Gilles d'Ettore, burmistrz turystycznej miejscowości Agde na południowym wybrzeżu Francji, został oskarżony o defraudację publicznych środków. 55-latek miał wykorzystać pieniądze podatników m.in. do opłacenia zagranicznych wojaży lokalnej wróżki i członków jej rodziny – informuje BBC.

Zamieszkała przez niecałe 30 tysięcy mieszkańców nadmorska Agde przyciągnęła w ostatnich miesiącach uwagę czołowych francuskich mediów. Poświęcony jej artykuł opublikowało też w poniedziałek również BBC. Tym, co rozsławiło miejscowość, nie były jednak jej malownicze plaże czy zabytkowa zabudowa, a skandal korupcyjny, w centrum którego znalazł się burmistrz miasteczka Gilles d'Ettore. Mężczyzna, przebywa obecnie w areszcie. 55-latek trafił tam w związku z podejrzeniem sprzeniewierzenia publicznych środków.

W związku ze sprawą zatrzymana została też 44-letnia Sophia Martinez – kobieta zajmująca się jasnowidzeniem i wróżbiarstwem. Według relacji BBC, przez ostatnie cztery lata miała ona manipulować samorządowcem, wykorzystując do tego swoje ponadprzeciętne zdolności modulowania głosu.

Afera korupcyjna w Agde. Burmistrz miał finansować podróże wróżki

Zgodnie z relacją brytyjskiego portalu znajomość d'Ettore i Martinez miała zacząć się od próby skontaktowania burmistrza Agde z jego zmarłym ojcem. Kobieta miała przekonać samorządowca o swoich rzekomo ponadnaturalnych talentach, obniżając ton głosu w trakcie sesji spirytystycznych. W późniejszym czasie miała manipulować 55-latkiem przy pomocy setek rozmów telefonicznych, w trakcie których miała podawać się za zmarłych czy anioły i namawiać d'Ettore do podejmowania korzystnych dla niej działań - m.in. do opłacenia jej rodzinnych wakacji w Tajlandii i Polinezji. D’Ettore miał zapłacić za wyjazdy wróżki przy wykorzystaniu środków publicznych. 55-latek miał zatrudnić też kilkoro jej krewnych w radzie miejskiej Agde. Wykorzystując swoją pozycję miał doprowadzić również do wyremontowania domu wróżki za darmo. Jak opisuje BBC, lokalni przedsiębiorcy mieli zdecydować się na bezpłatne wykonanie prac remontowych w obawie przed utratą przyszłych kontraktów z ratuszem.