86-latek przeprosił za swoich przodków. "Bez precedensu"

W sobotę 86-letni Pierre Guillon de Prince przeprosił za to, że jego przodkowie brali udział w handlu niewolnikami. Krewni mężczyzny pochodzili z Nantes, byli armatorami i przetransportowali około 4,5 tysiąca mieszkańców Afryki na Karaiby.

Przeprosiny za niewolnictwo

"W obliczu nasilającego się rasizmu w naszym społeczeństwie poczułem się zobowiązany, by nie dopuścić do wymazania tej przeszłości" - powiedział Guillon de Prince. Dodał, że chciał w ten sposób przekazać historię swojej rodziny wnukom. Podkreślił, że inne francuskie rodziny także muszą skonfrontować się z rodzinnymi powiązaniami z niewolnictwem. - To dla mnie ulga, że mogę przeprosić za czyny moich przodków - podkreślił.

Pierre Guillon de Prince, 86, has issued what is believed to be the first formal apology in France 🇫🇷 by an individual for his family’s role in transatlantic slavery.



86-latek wydał to oświadczenie podczas uroczystości w Nantes, w czasie której odsłonięto 18-metrową replikę masztu okrętu, która ma upamiętniać ofiary niewolnictwa. Jak odnotowała francuska stacja BFM, prośba mężczyzny o przebaczenie w imieniu swoich przodków jest wydarzeniem bez precedensu we Francji. Dodano, że Nantes jest nieprzypadkowe, bowiem lokalny port był przez wieki głównym punktem masowej deportacji Afrykanów do kolonii.

Uważa się, że oświadczenie 86-latka to pierwsze formalne przeprosiny ze strony jakiegokolwiek Francuza za rolę swojej rodziny w niewolnictwie. Dotychczas na taki krok zdecydowały się niektórzy potomkowie między innymi w Wielkiej Brytanii - podaje Reuters.

Rola Francji w niewolnictwie

Reuters przypomina, że w okresie od XV do XIX wieku co najmniej 12,5 miliona mieszkańców Afryki zostało uprowadzonych i przymusowo wywiezionych, głównie na statkach europejskich. Szacuje się, że Francja była odpowiedzialna za przemyt około 1,3 miliona osób. W 2001 roku Francja uznała transatlantycki handel niewolnikami za zbrodnię przeciwko ludzkości, ale nigdy oficjalnie nie przeprosiła za swoją rolę w tym procederze.