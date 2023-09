23-latek "staranowany, pobity i dźgnięty nożem". Raper MHD usłyszał wyrok

23 września znany francuski raper MHD został skazany na 12 lat więzienia za morderstwo młodego mężczyzny w Paryżu w 2018 roku. Muzyk w trakcie całego procesu nie przyznawał się do winy. Zidentyfikowali go jednak świadkowie zabójstwa, a całe zdarzenie zostało nagrane z okna mieszkania.

Raper MHD w sobotę został skazany na 12 lat więzienia za morderstwo 23-latka w 2018 roku. Mężczyzna został staranowany samochodem, pobity przez grupę osób i dźgnięty nożem. MHD był sądzony wraz z ośmioma współoskarżonymi, spośród których trzech uniewinniono, a pięciu usłyszało wyroki od 10 do 18 lat więzienia za, zdaniem prokuratorów, udział w walkach rywalizujących ze sobą gangów. W ostatnim oświadczeniu przed sądem raper stwierdził: - Od początku utrzymywałem, że jestem niewinny w tej sprawie i dalej będę to robił. MHD i inni skazani, którzy również nie przyznali się do winy, mają 10 dni na złożenie apelacji.

MHD zidentyfikowany po fryzurze i bluzie

5 lipca 2018 r. 23-letni Loic K został staranowany przez czarnego mercedesa, a następnie pobity przez kilkanaście osób i dźgnięty nożem w 10. dzielnicy Paryża. MHD, którego prawdziwe nazwisko brzmi Mohamed Sylla, zaprzeczył, że był na miejscu zdarzenia, ale jeden z mieszkańców sfilmował całe zajście ze swojego okna i na tej podstawie ustalono, że mercedes należy do rapera. Inni świadkowie zidentyfikowali go po fryzurze i bluzie Pumy, marki, której był ambasadorem - wynika z raportów śledczych, do których dotarła AFP. 29-latek został oskarżony o zabójstwo w styczniu 2019 roku, spędził półtora roku w areszcie, po czym został z niego zwolniony. W maju 2021 roku wydał nowy album.

Prokurator domagał się wyższej kary

Prokurator domagał się dla rapera 18 lat więzienia, uniewinnienia dwóch oskarżonych i kar od 13 do 20 lat więzienia dla pozostałych. Jak donosi "Guardian", gdy w sobotę zapadł wyrok, kilka kobiet zgromadzonych w galerii publicznej zalało się łzami. MHD objął jedną z nich, zachowując przy tym spokój. Prawniczka rodziny ofiary Juliette Chapelle, cytowana przez "Guardiana", powiedziała: - Pomimo prawa do milczenia prawda w sądzie wyszła na jaw. MHD jest Francuzem, którego rodzina pochodzi z Gwinei i Senegalu. Raper ma na koncie trzy płyty, spośród których dwie zdobyły we Francji status platynowych. Ogromną popularnością cieszy się jego piosenka "Afro Trap Part 3", która została nagrana na cześć kibiców piłkarskiej drużyny Paris Saint-Germain.

Autor:jjk//az

Źródło: The Guardian, France 24