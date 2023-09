14-latek zakuty w kajdanki podczas lekcji. Minister edukacji: "Musimy być bardzo stanowczy"

14-letni uczeń szkoły w podparyskim Alfortville został zakuty w kajdanki i wyprowadzony z klasy w związku z podejrzeniem wysyłania gróźb do transpłciowej 15-latki. Zdarzenie skomentował francuski minister edukacji Gabriel Attal, który podkreślił, że władze muszą być "bardzo stanowcze", jeśli chodzi o nękanie uczniów.

Do zatrzymania nastolatka doszło w poniedziałek podczas lekcji w szkole w Alfortville pod Paryżem. Policja weszła do sali, zakuła w kajdanki i wyprowadziła 14-letniego ucznia w związku z podejrzeniami, że wysyłał w poprzednich dniach transfobiczne wiadomości oraz groźby śmierci do 15-letniej uczennicy innej szkoły, która przechodzi właśnie proces korekty płci. Jak podają francuskie media, nastolatkowie nie znali się osobiście, a wiadomości miały być wysyłane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

14-latek zatrzymany podczas lekcji

Według stacji BFM 15-latka wraz z ojcem zgłosili sprawę policji, a funkcjonariusze szybko zidentyfikowali nadawcę wiadomości. Już kilka godzin później przybyli do szkoły i zatrzymali autora gróźb. Zapytany o swoje postępowanie, 14-latek miał przyznać się do tych czynów i powiedzieć, że obrażał dziewczynę w wyniku "gniewu, którego nie mógł powstrzymać", po tym, jak zobaczył jej zdjęcie.

Po zatrzymaniu chłopaka uczniowie szkoły i ich rodzice nie kryli zdziwienia, że sytuacja miała miejsce podczas lekcji, zamiast po ich zakończeniu. - Dyrektor zapukał i powiedział nam, że będzie zatrzymanie. Funkcjonariusze weszli, chwycili go za ramiona i założyli kajdanki - relacjonowała jedna z uczennic, która była świadkiem sytuacji. - Myślałam, że to niemożliwe, by policja weszła do klasy. Byliśmy zszokowani, niektórzy nerwowo się śmiali - dodała.

Minister edukacji komentuje

W środę zdarzenie skomentował francuski minister edukacji Gabriel Attal. - Rozumiem, że mogą pojawiać się pytania. Przyjrzymy się temu, co się wydarzyło, ale musimy być bardzo stanowczy - powiedział. Przytoczył groźby, które padły ze strony nastolatka. - To bardzo poważne słowa, które przyprawiają o mdłości - zauważył. Dodał, że z zadowoleniem przyjął "szybką reakcję" służb na tę sprawę.

Do zajścia odniósł się także rzecznik francuskiego rządu Olivier Veran. Przekazał, że do zatrzymania doszło "w zgodzie" z przepisami dotyczącymi obraźliwego zachowania oraz że jego celem było "wysłanie bardzo mocnej wiadomości" do uczniów, którzy dopuszczają się nękania innych. - Właśnie w ten sposób zakończymy tę plagę nękania i będziemy chronić nasze dzieci - podkreślił.

