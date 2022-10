Francja. Zaginiony autystyczny 12-latek nie żyje. Policja zatrzymała matkę chłopca

12-letni autystyczny chłopiec został znaleziony w rzece niedaleko Marsylii we Francji. Miał rany kłute. W związku z ustaleniami policji matka chłopca została zatrzymana.

Chory na autyzm 12-latek był poszukiwany od piątku. Matka chłopca zgłosiła sprawę policji, informując, że straciła syna z pola widzenia w czasie spaceru i nie mogła go odnaleźć.

Matka chłopca zatrzymana

Jak podaje francuska BMT TV "w związku z ustaleniami policji" matka chłopca została zatrzymana. Eddy Sid z marsylskiej policji przekazał, że "zatrzymanie matki oznacza, że ponosi ona część odpowiedzialności za to, co stało się z dzieckiem". - Ale nie wiemy jeszcze w jakim stopniu. Na to pytanie odpowie śledztwo - zaznaczył, odmawiając dalszego komentarza.