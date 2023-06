11-latka śmiertelnie postrzelona na podwórku. W tle sąsiedzki spór o kawałek działki

11-latka zastrzelona podczas zabawy na huśtawce

Według "Guardiana" rodzina Thornon mieszkała w tym miejscu od około pięciu lat. Marguerite Bleuzen, burmistrzyni gminy Plonévez-du-Faou, doprecyzowała, że konflikt o działkę miał trwać od trzech lat i według niej atak wydaje się być powiązany z tym sporem. - Znaliśmy tę rodzinę bardzo dobrze. Co roku odbywa się tu lokalny festyn i oni zawsze przychodzili - powiedziała. - To kompletnie niezrozumiałe, że zastrzelono dziecko. Stało się to bez żadnego ostrzeżenia, nikt nie rozumie, jak mogło do tego dojść - dodała.