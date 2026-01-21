Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump wylądował w Szwajcarii

samolot trump
Trump wylądował w Szwajcarii
Źródło: TVN24/Reuters
Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował przed godziną 13 w Szwajcarii. Trump weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego przylot opóźnił się przez usterkę Air Force One i konieczność przesiadki do innego samolotu.

Podróż Donalda Trumpa do Davos zaczęła się od problemów. Samolot Air Force One, którym miał przylecieć do Europy, zawrócił do bazy Andrews. Związany z Białym Domem profil Rapid Response 47 przekazał, że "po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką".

Jak informował Reuters w środę po godzinie 5 czasu polskiego, Air Force One bezpiecznie wylądował w bazie. Po około godzinie inny samolot z prezydentem USA na pokładzie wystartował do Szwajcarii.

Trump przybędzie do Davos prawdopodobnie z około trzygodzinnym opóźnieniem - przekazał amerykański minister finansów Scott Bessent.

Klatka kluczowa-174492
Air Force One z Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy Andrews
Źródło: Reuters

Przed godziną 13 samolot prezydenta USA wylądował w Szwajcarii.

Trump ma wygłosić przemówienie w Davos

Donald Trump będzie uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Według pierwotnego planu tuż po godzinie 14 Trump miał zostać powitany na Światowym Forum Ekonomicznym. O 14.30 planowane było jego wystąpienie. Następnie o 15.45 miał uczestniczyć w spotkaniach z przywódcami innych państw, a o 17.25 w przyjęciu z liderami biznesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny

Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny

Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"

Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"

"PODCAST POLITYCZNY"

We wtorek wieczorem Trump zamieścił wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos - przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!".

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do piątku. Organizowane od 1971 roku WEF to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
Czytaj także:
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch nie dała rady. Paolini tym razem za mocna
EUROSPORT
Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna
Kielce
imageTitle
Upał zebrał żniwo. Groźny moment na korcie w Melbourne
EUROSPORT
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków. Straszą czy ktoś chce zarobić?
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna
Gabriela Sieczkowska
Kontrola paszportowa na lotnisku Kraków Balice
Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy
Kraków
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg. Jest ruch prokuratury
MAŁOPOLSKA
Zakorkowana ulica
Polskie miasto czwartym najbardziej zakorkowanym na świecie
Łódź
imageTitle
Prawie sześć godzin na korcie. "Wycisnęliśmy z siebie ostatnią kroplę energii"
EUROSPORT
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
BIZNES
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
BIZNES
Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Drogowcy zasypani protestami w sprawie S7. Wpłynęło 20 tysięcy pism
Kraków
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny
Świat
imageTitle
Pierwsza wygrana nowej ekipy. Zmiana lidera w Australii
EUROSPORT
Brooklyn Beckham, Victoria Beckham i David Beckham
Syn Beckhamów uderzył w rodziców. "Upominam się o swoje"
Kultura i styl
Sala KRS
Policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa
WARSZAWA
Karetka
Dziewięciolatka zasłabła w łazience, trafiła do szpitala
Rzeszów
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
BIZNES
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
METEO
imageTitle
Mediolan szykuje wyjątkową atrakcję. Pokaże najcenniejsze skarby
EUROSPORT
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku
Poznań
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Wiedziałam, że nie będzie w stanie tego utrzymać"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
"Jak ktoś przynosi tę gazetę, wyrywamy ją sobie z rąk"
Iga Dzieciuchowicz
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica