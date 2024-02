Zełenski ujawnił bilans ofiar w ukraińskiej armii. "Każdy człowiek jest dla nas ogromną stratą"

W wojnie Ukrainy z Rosją zginęło już ponad 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedzielnej konferencji prasowej w Kijowie, na której podsumowano dwa lata wojny. Ukraińskie media zwracają uwagę, że to pierwszy raz, gdy Zełenski publicznie podał bilans ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej od czasu rosyjskiej agresji.

"Kyiv Independent" zwraca uwagę, że to pierwszy raz, gdy Wołodymyr Zełenski publicznie podał dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę. Rząd ukraiński ściśle monitoruje liczbę ofiar wojny. Dziennik zwrócił uwagę, że ukraiński prezydent nie wyjaśnił, czy liczba zabitych, którą podał obejmuje 10 lat rosyjskiej agresji na Ukrainę (od 2014 roku) czy tylko ostatnie dwa lata wojny.

Zełenski dodał, że straty wroga to 180 tysięcy zabitych żołnierzy.

Zełenski o relacjach z Polską

- Od kwietnia zeszłego roku mówię, że to (handel produktami rolnymi - red.) jest kwestia polityczna. Początkowo nawet nasze ukraińskie społeczeństwo i niektóre media krytykowały mnie za taką retorykę. Miałem całkowitą rację, a dziś potwierdza to Komisja Europejska. Powiedziałem, że żadne wybory w Polsce, żadna ekipa, która przyjdzie, nie zmieni tego wektora. To jest wektor polityczny – powiedział.