Von der Leyen w Davos: Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń

Mówiła również, że Rosja wykorzystuje obecnie blokadę eksportu i importu żywności z ukraińskich portów "jako broń", co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - zaznaczyła przewodnicząca KE.

Brytyjski minister: może dojść do głodu, który mógłby przynieść więcej ofiar niż wojna

- Tym, co mnie martwi jest to, że widzimy wiele ofiar na Ukrainie, a możemy zobaczyć nawet jeszcze więcej w innych miejscach świata z powodu niedoboru zboża i żywności. Może to być nawet większa liczba niż bezpośrednich ofiar podczas wojny - powiedział w stacji Sky News.

Poinformował, że rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksandrem Kubrakowem o sposobach zapewnienia tego, by ukraińskie zboże mogło opuścić kraj. - Istnieje wiele potencjalnych sposobów na wywiezienie zboża i innych towarów z kraju, a także na wwiezienie ich do kraju. Myślę, że jest to absolutnie konieczne, gdyż w przeciwnym razie może dojść do ogromnego głodu, którego liczby mogą przekroczyć liczbę ofiar samej wojny - mówił. Zapytany o sugestie, że Wielka Brytania mogłaby wysłać okręty wojenne do portu w Odessie, aby eskortowały statki przewożące towary z Ukrainy, Shapps odparł: - Nie mogę wchodzić w szczegóły, jest w tej kwestii wiele zawiłości, w tym zaminowane wody w pobliżu portu w Odessie. - Niewątpliwie Rosja i (prezydent Władimir) Putinem oraz ich podejście do tego tematu mogą bardzo utrudnić sprawę - dodał.