W dwa dni zamordował dwie kobiety poznane w barze. Otrzymał śmiertelny zastrzyk

Egzekucja została przeprowadzona 3 października w zakładzie karnym w Starke. Zgon Zacka stwierdzono dokładnie o godz. 18:14 czasu lokalnego, niespełna kwadrans po tym, jak podano mu zastrzyk ze śmiertelną trucizną. Jak relacjonuje CBS News, skazaniec, zapytany, czy chce wygłosić ostatnią wypowiedź, podniósł głowę, spojrzał na świadków egzekucji i powiedział: "Kocham was wszystkich".

Dwa dni, dwa zabójstwa

CBS News podaje, że Zack został skazany na śmierć w związku dwoma zabójstwami, do których doszło w czerwcu 1996 roku. Mężczyzna poznał wtedy w barze w miejscowości Niceville kobietę, która nazywała się Laura Rosillo, po czym, jak sam przekazał śledczym, zabrał ją na plażę, gdzie mieli brać narkotyki. W pewnym momencie zaciągnął Rosillo na wydmy. Tam ją udusił, a jej twarz przysypał piaskiem.

Następnego dnia Zack udał się do baru w pobliskim mieście Penascola. Tam wypatrzył kolejną ofiarę, 31-letnią Ravonne Smith. Jak podaje CBS News, mężczyzna również poszedł wraz z nią na plażę, gdzie palili marihuanę. Następnie Smith zaproponowała, by przenieśli się do jej mieszkania. Gdy się tam znaleźli, Zack zaatakował nową znajomą. Uderzył ją w głowę butelką po winie, po czym zgwałcił i czterokrotnie ranił nożem w klatkę piersiową. Kobieta nie przeżyła.