"Naprawdę, naprawdę głupie" przestępstwo. Ojciec z synem mieli ostrzelać sąsiadkę, którą wzięli za złodziejkę

To mógłby być scenariusz komedii pomyłek, gdyby nie fakt, że omal nie doprowadził do prawdziwej tragedii. Grady Judd, szeryf hrabstwa Polk na Florydzie mówi o "naprawdę, naprawdę głupim" przestępstwie, które niemal doprowadziło do śmierci kobiety. Jak do niego doszło?