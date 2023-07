Trzylatek jeździł wózkiem golfowym. Śmiertelnie potrącił 7-letniego brata

Do zdarzenia doszło 17 lipca na podwórku przed domem jednorodzinnym w Fort Meyers. Jak relacjonuje ABC News, wózek golfowy, prowadzony przez 3-letniego chłopca, potrącił stojącego w ogródku siedmiolatka podczas skręcania w prawą stronę. Chłopiec został zabrany do szpitala, tam zmarł. Jego 3-letni brat, który prowadził pojazd, nie doznał żadnych obrażeń. Cytowana przez portal policja zaznaczyła jednak, że w trakcie jazdy nie miał na sobie kasku i nie był przypięty do fotela pasem.