Rozpędzony samochód przebił się przez ogrodzenie i przeleciał nad basenem. "Serce mi się zatrzymało"

"To było jak eksplozja"

- To było jak eksplozja i to wielka. Auto przeleciało przez całe moje podwórko. Co byłoby, gdybyśmy wtedy byli z całą rodziną, z dziećmi, w basenie? Ta myśl przeraża mnie najbardziej – powiedział Carlos Lago. - Serce mi się zatrzymało. Bardzo się przestraszyłam. Przejęłam się też kierującą. To smutne. Jestem szczęśliwa, że nikomu z naszej rodziny nic się nie stało – powiedziała jego córka, 11-letnia Sabrina.