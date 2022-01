U wybrzeży Florydy zatonęła łódź. Trwają poszukiwania kilkudziesięciu osób

Kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Fort Pierce na Florydzie zatonął statek. Akcję poszukiwania 39 rozbitków prowadzi od kilkunastu godzin amerykańska straż przybrzeżna. Na pokładzie znajdowali się najprawdopodobniej migranci, przemycani do Stanów Zjednoczonych.

W komunikacie opublikowanym przez straż przybrzeżną na Twitterze zaznaczono, że statek płynął z archipelagu Mimini na Bahamach na Florydę. Operację poszukiwania rozbitków z udziałem wielu jednostek i helikopterów rozpoczęto po 8 rano czasu miejscowego (godzina 14 w Polsce). Akcję zainicjowano, gdy do jednego ze statków w pobliżu parku Fort Pierce Inlet na Florydzie dotarł wyczerpany mężczyzna - jak dotąd jedyny spośród pasażerów i załogi statku, który zatonął.

U.S. Coast Guard

Zatonęła łódź u wybrzeży Florydy U.S. Coast Guard

Przemyt ludzi na Florydę

Bahamy to archipelag złożony z 700 wysp i wysepek, z czego zaledwie 39 jest zamieszkałych. Niewielki, 80-kilometrowy dystans, jaki dzieli Bahamy od Florydy, przyciąga wielu migrantów chcących przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Próby pokonania niebezpiecznego odcinka morskiego podejmują głównie Haitańczycy i Kubańczycy. W wielu przypadkach kończą się one tragicznie - przypomina AFP.