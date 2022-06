USA, Floryda. Porwany kierowca celowo łamał przepisy, żeby zwrócić uwagę policji 

Porywacze zainteresowali się handlarzem psów po tym, jak mężczyzna pochwalił się swoim biznesem w Internecie. Poszli do domu ofiary i podali się za zainteresowanych kupnem psów - poinformowało w piątek na Facebooku biuro szeryfa hrabstwa Martin. "Kiedy przybyli do domu ofiary, obrabowali go i napadli na niego, żądając od mężczyzny dużej ilości gotówki, którą się chwalił" - przekazała policja.

Do zdarzenia doszło na początku ubiegłego tygodnia. W trakcie kolejnych dwóch dni podejrzani przewieźli hodowcę psów wbrew jego woli do kilku innych lokalizacji, zanim "zmusili ofiarę do jazdy samochodem do miejsca, które wymagało od nich podróży przez hrabstwo Martin" - podało biuro szeryfa, nie precyzując w jakim celu i dokąd podejrzani zamierzali zabrać porwanego mężczyznę.