Klient podejrzany o zamordowanie dostawcy jedzenia. Poćwiartowane ciało odnaleziono w workach na śmieci

Do zdarzenia doszło 19 kwietnia w mieście Holiday na Florydzie. Jak wyjaśnia CBS News, powołując się na informacje policji z hrabstwa Pasco, tego dnia mężczyzna pracujący jako dostawca jedzenia w popularnej sieci napisał swojej żonie, że ma do zrealizowania już tylko jedno zamówienie i niedługo wróci do domu. Minęło jednak kilka godzin, a on się nie pojawiał. Nie odpowiadał też na wiadomości od kobiety. Po upływie kolejnych kilku godzin, gdy z mężczyzną wciąż nie było kontaktu, żona zgłosiła jego zaginięcie.