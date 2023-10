Po 37 latach zidentyfikowano mordercę pielęgniarki. To jej sąsiad

Scalf była cztery lata młodsza. W policyjnym oświadczeniu wyjaśniono, że w październiku 1986 roku kobieta padła ofiarą "ataku na tle seksualnym", który doprowadził do jej śmierci. Do zdarzenia doszło w jej domu w Lakeland na Florydzie. Jak czytamy, w trakcie ataku 29-latka "została ciężko raniona, miała obrażenia rąk, świadczące o tym, że się broniła". - Dźgał ją i ciął z dużą agresją - tak podczas poniedziałkowej konferencji działania napastnika podsumował cytowany przez CNN szeryf Grady Judd.

W oświadczeniu wytłumaczono, że w 1986 roku śledczy zabezpieczyli w domu Scalf krew, która nie należała do ofiary. Jej próbka została wprowadzona do bazy zawierającej materiał genetyczny skazanych przestępców, osób zaginionych oraz znaleziony na miejscu zbrodni, których sprawca jest nieznany.

Przełom dzięki badaniu DNA

Jak wyjaśnił w rozmowie z CNN rzecznik policji z Polk, dzięki temu odkryciu funkcjonariusze odtworzyli drzewo genealogiczne, które zaprowadziło ich z powrotem do Lakeland, a konkretnie do rodziny Douglasów. - Ostatecznie detektywi zawęzili poszukiwania do bliskich krewnych Donalda Douglasa, który mieszkał bezpośrednio obok pani Scalf, gdy doszło do morderstwa - powiedział rzecznik. Dodał, że stuprocentową pewność, iż to do Douglasa należała zabezpieczona na miejscu zbrodni krew, uzyskano po przebadaniu próbki DNA jego syna.