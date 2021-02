Hakerzy chcieli skazić wodę kilkunastotysięcznego miasta

Władze hrabstwa Pinellas na Florydzie udaremniły próbę skażenia wody przez hakerów. Przestępcy włamali się do systemu komputerowego zakładu uzdatniania wody dla około 15 tysięcy mieszkańców miejscowości Oldsmar i próbowali dodać do wody niebezpieczną ilość wodorotlenku sodu – powiadomił w poniedziałek czasu lokalnego szeryf hrabstwa Pinellas.

Hakerzy zdalnie uzyskali dostęp do oprogramowania na komputerze jednego z pracowników zakładu, aby przejąć kontrolę nad innymi systemami – wyjaśnił szeryf Bob Gualtieri. Następnie zwiększyli ilość wodorotlenku sodu, znanego również jako ług, stosowanego w procesie uzdatniania wody. Substancja ta jest zwykle używana w małych ilościach do kontroli poziomu kwasowości wody, ale w większym stężeniu jest niebezpieczna do spożycia.