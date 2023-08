Idalia nabiera na sile. Stan wyjątkowy na większości wybrzeża Zatoki Meksykańskiej

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 551 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził w niedzielnym wywiadzie telewizyjnym, że w nadchodzącym tygodniu zwróci się do parlamentu o zaostrzenie kar dla osób uznanych za winne korupcji w czasie wojny. Miałyby one odpowiadać za zdradę stanu. Ponad 50 żołnierzy rosyjskich wraz ze swoim dowódcą oddało się do niewoli siłom ukraińskim w okolicach wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy – poinformowała w niedzielę ukraińska agencja Unian. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.