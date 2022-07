64-latka przez dwa miesiące trzymała zwłoki matki w zamrażarce, by pobierać jej rentę

O przerażającym odkryciu i jego konsekwencjach poinformowała na Facebooku policja z położonej ok. 70 kilometrów od Orlando miejscowości Sebastian na Florydzie, gdzie mieszkała zmarła Marie Hoskins. Policja znalazła schowane do zamrażarki skrzyniowej zwłoki w garażu 93-latki pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze przeszukali budynek po otrzymaniu telefonu od sąsiada kobiety, zaniepokojonego tym, że nie widział jej od dłuższego czasu. Klucz dał policjantom krewny Hoskins, który mieszka poza Sebastian.

Do ukrycia ciała przyznała się 64-letnia Michele R. Hoskins, córka zmarłej. Jak przekazała policja, kobieta wytłumaczyła, że zrobiła to, by nadal otrzymywać należącą się jej matce rentę inwalidzką. Śledczy ustalili, że kobieta zmarła z przyczyn naturalnych ponad dwa miesiące wcześniej. Jej ciało zostało umieszczone w zamrażarce po ok. dwóch tygodniach od śmierci.