Wjechała samochodem w budkę przy plaży. 63-latka w środku "nie miała żadnych szans"
Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia. Pickup jadący aleją Dunlawton Avenue w Daytona Beach na Florydzie uderzył w budkę poboru opłat przy rampie prowadzącej na plażę. W budce przebywała pracownica - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Volusia.
Po uderzeniu w budkę pojazd wjechał na plażę, a następnie do oceanu.
Pomimo akcji ratunkowej pracująca w budce 63-letnia Tammy Baker nie przeżyła. - Tragiczna śmierć bez powodu. Ta kobieta pobierała opłaty wjazdowe w budce staranowanej przez pędzący samochód. Niestety nie miała żadnych szans - mówił dziennikarzom szeryf Mike Chitwood.
- Dla nas to tym bardziej bolesne, że wszyscy o tym mówią, a nie wiedzą, że to była nasza mama - powiedziała córka zmarłej kobiety.
Aresztowano 36-latkę
Kierująca pojazdem 36-letnia Deanna Harrell trafiła do aresztu z zarzutami zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pod wpływem alkoholu.
Szef lokalnej policji potwierdził, cytowany przez "New York Post", że od 36-latki funkcjonariusze wyczuli "silną woń alkoholu" i dlatego zlecono również badanie krwi na obecność środków odurzających.
Według dziennika, kobieta wjechała na plażę z prędkością 40 mil na godzinę, czyli około 74 kilometrów na godzinę.