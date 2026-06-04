Świat Wjechała samochodem w budkę przy plaży. 63-latka w środku "nie miała żadnych szans" Oprac. Aleksandra Sapeta |

36-latka staranowała budkę z biletami przy plaży na Florydzie. W środku była 63-latka Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CNN

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Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia. Pickup jadący aleją Dunlawton Avenue w Daytona Beach na Florydzie uderzył w budkę poboru opłat przy rampie prowadzącej na plażę. W budce przebywała pracownica - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Volusia.

Samochód wjechał na plażę i uderzył w budkę z biletami, Daytona Beach na Florydzie Źródło zdjęcia: CNN

Po uderzeniu w budkę pojazd wjechał na plażę, a następnie do oceanu.

36-latka wjechała na plażę samochodem, Daytona Beach na Florydzie Źródło zdjęcia: CNN

Pomimo akcji ratunkowej pracująca w budce 63-letnia Tammy Baker nie przeżyła. - Tragiczna śmierć bez powodu. Ta kobieta pobierała opłaty wjazdowe w budce staranowanej przez pędzący samochód. Niestety nie miała żadnych szans - mówił dziennikarzom szeryf Mike Chitwood.

- Dla nas to tym bardziej bolesne, że wszyscy o tym mówią, a nie wiedzą, że to była nasza mama - powiedziała córka zmarłej kobiety.

Tammy Baker Źródło zdjęcia: CNN

Aresztowano 36-latkę

Kierująca pojazdem 36-letnia Deanna Harrell trafiła do aresztu z zarzutami zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pod wpływem alkoholu.

Szef lokalnej policji potwierdził, cytowany przez "New York Post", że od 36-latki funkcjonariusze wyczuli "silną woń alkoholu" i dlatego zlecono również badanie krwi na obecność środków odurzających.

Według dziennika, kobieta wjechała na plażę z prędkością 40 mil na godzinę, czyli około 74 kilometrów na godzinę.

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