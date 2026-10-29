Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bolsonaro potraktowany "bardzo niesprawiedliwie" Trump o "dziwnych wyborach" w Brazylii

|
Donald Trump
Trump o Bolsonaro: daliśmy mu przepustkę na wjazd do kraju, więc zobaczymy, co z tego wyniknie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Flavio Bolsonaro po przegranych wyborach prezydenckich uciekł do USA. - Pozwoliliśmy mu wjechać. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale nie będę się angażował - powiedział prezydent USA Donald Trump.

Donald Trump potwierdził w środę, że brazylijski senator Flavio Bolsonaro, który przegrał wybory prezydenckie, przyleciał do USA. - Pozwoliliśmy mu wjechać do kraju. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale nie będę się w to angażował. To były bardzo dziwne wybory - powiedział dziennikarzom przed wylotem do Ohio.

Prezydent USA ocenił, że Bolsonaro i jego rodzina zostali potraktowani w Brazylii "bardzo niesprawiedliwie". - Nie opowiedziałem się po żadnej ze stron w tych wyborach, ale kiedy widzę coś niewłaściwego, zwracam na to uwagę - dodał.

Bolsonaro, który odmówił uznania swej porażki w niedzielnych wyborach prezydenckich, oznajmił w środę po przybyciu wraz z rodziną do Miami, że jest przywódcą Brazylii. Trump, pytany przez media o tę deklarację, odpowiedział, że nie będzie tego komentować.

Bolsonaro nie uznał wyniku wyborów. Opublikował oświadczenie

Bolsonaro - w dokumencie opublikowanym na platformach społecznościowych - stwierdził, że "przestępcy, którzy skradli wybory, są częścią organizacji przestępczej, jaka ustanowiła tyranię". Zapowiedział też, że będzie kierować brazylijską opozycją ze Stanów Zjednoczonych.

Początkowo w liście otwartym udostępnionym dziennikarzom po przylocie Bolsonaro oznajmił, że jest "prawowitym prezydentem-elektem", ale później w tekście na platformach społecznościowych zmienił to sformułowanie - podał Reuters.

Nie przedstawił dowodów oszustw wyborczych. Według międzynarodowych obserwatorów głosowanie było uczciwe.

Bolsonaro podziękował też Trumpowi i prezydentowi Argentyny Javierowi Mileiowi, że pomogli mu opuścić Brazylię. W Miami on i jego rodzina otrzymali amerykańskie wizy. Zdecydowanie zaprzeczył jednak, by zbiegł z kraju. Według niego wyjechał, by chronić siebie i swoją rodzinę. "Chcę jasno powiedzieć, że nie uciekłem z Brazylii. Opuściłem ją, ale nie porzuciłem brazylijskiego narodu" - zapewnił.

Bolsonaro przybywa na lotnisko Miami-Opa Locka Executive Airport na Florydzie
Bolsonaro przybywa na lotnisko Miami-Opa Locka Executive Airport na Florydzie
Źródło zdjęcia: Reuters

Senator jest w Brazylii objęty kilkoma postępowaniami, dotyczącymi między innymi domniemanego zagranicznego finansowania jego kampanii wyborczej, a także prania pieniędzy i unikania podatków. Nie został o nic oskarżony, ale sąd zakazał mu wyjazdu z kraju, a władze unieważniły jego brazylijski paszport.

Polityk uzasadnił odrzucenie wyników wyborów tym, że kontrolowany - jak zaznaczył - przez ustępującego szefa państwa Luiza Inacio Lulę da Silvę Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) przedłużył głosowanie o dwie godziny. Według danych TSE Lula zdobył niecałe 51,8 procent ważnych głosów, a Bolsonaro nieco ponad 48,2 procent. W liczbach bezwzględnych Lula zwyciężył przewagą około 4,5 miliona głosów.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaBrazyliaFlavio Bolsonaro
Czytaj także:
720 kilogramów tytoniu, blisko 400 litrów alkoholu i ponad 600 sztuk papierosów bez akcyzy. Potężna akcja policji w Lęborku
Setki kilogramów nielegalnego tytoniu i 400 litrów alkoholu bez akcyzy
Trójmiasto
Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138
Mamy kandydatkę na planetę karłowatą
METEO
imageTitle
Osiągnął magiczną barierę w rocznicę debiutu w NBA
EUROSPORT
Wójt gminy Daszyna Zbigniew Wojtera
Wybory wygrał zza krat. Ruszył kolejny proces wójta Daszyny
Łódź
AI Chip, procesor
OpenAI sięga po technologię Google'a. Rywale łączą siły
BIZNES
Zbliżenie na kolorowe słodycze – żelki o różnych smakach owocowych na czarnym talerzu
Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
BIZNES
Jarosław Kaczyński
"Bardzo niebezpieczne" słowa Kaczyńskiego. "Najbardziej cieszą się Mentzen i Braun"
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Polskie drużyny nie zawiodły. Obie awansowały w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Krakowie
"Kłamstwa i manipulacje Nawrockiego". Wraca projekt, który ma wyrównać siłę głosu wyborców
Patryk Michalski
WUM nie znalazł chętnego na budynek przy Marszałkowskiej
Efektowny gmach w centrum Warszawy pozostanie pustostanem. Fiasko rozmów
Piotr Bakalarski
Cyklon Arnab w Indiach
Przed Arnabem ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Żywioł idzie dalej
METEO
imageTitle
Piłkarze Liverpoolu i City potrzebowali rzutów karnych do awansu
EUROSPORT
microsoft siedziba shutterstock_2745747929
Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek
BIZNES
Lawirował na hulajnodze elektrycznej między samochodami
Slalomem na hulajnodze po centrum Warszawy
WARSZAWA
Kierowcy zostali skazani w trybie przyspieszonym
Usłyszeli wyroki, stracili auta. Po kilkunastu godzinach od zatrzymania
WARSZAWA
1 godz
pc
Serbia po wyborach. Pokonali stary układ, ale czy zdołają zmienić państwo?
Podcast o zagranicy
Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Korea Północna wystrzeliła 10 pocisków
Świat
shutterstock_2551905849
Chiny się starzeją. "Historyczny trend"
BIZNES
imageTitle
Gol reprezentanta Polski tylko podrażnił Bayern
EUROSPORT
Pochmurno, deszczowo, jesień, mgła, zgniły wyż
Widzialność będzie tu na tyle słaba, że wydano alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Pech Lewandowskiego. Do spektakularnego gola zabrakło niewiele
EUROSPORT
Opony, wymiana opon, opony zimowe
Czy od 1 listopada trzeba mieć opony zimowe?
BIZNES
Warszawa, 27.10.2026. Świadek Natasza Geldon (C) w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Obciążyła Nawrockiego. Tak zaatakowały ją medialne przybudówki PiS
Polska
Chińskie marki zrywają umowy sponsorskie z Mbappe
Kosztowny żart Mbappe "o pewnym facecie"
Świat
Madryt. W czasie protestu po katastrofie kolejowej doszło do starć skrajnie prawicowych grup z policją
Protest po katastrofie w Hiszpanii. Wybuchły gwałtowne zamieszki
Świat
Tommy Robinson został uznany za winnego nękania dwóch dziennikarzy
Groził, zastraszał, nękał dziennikarzy. Zapadł wyrok
Świat
Jarosław Kaczyński na Forum w Krynicy
Kaczyński o rokowaniach na temat wyjścia z UE. "Warto zastosować taką metodę"
Polska
Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
Katastrofa w Hiszpanii. Najważniejsze informacje
Świat
W wyniku katastrofy kolejowej w Hiszpanii zginęło co najmniej 68 osób
Katastrofa kolejowa, nowe ceny paliw, Izrael po wyborach
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Bardzo przykra porażka Hurkacza. Szaleństwo w tie-breaku
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica