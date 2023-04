Flaga wciągnięta na maszt. Finlandia oficjalnie została członkiem NATO

Finlandia oficjalnie została 31. członkiem NATO. Dokumenty akcesyjne zostały przekazane na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. Na maszt przed kwaterą główną NATO została podniesiona flaga Finlandii. - Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Dokumenty w sprawie akcesji podpisał i przekazał na ręce Blinkena minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto.

- Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

- Otrzymawszy dokument akcesyjny, możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego - oświadczył Antony Blinken.

Następnie przed kwaterą główną NATO odbyła się ceremonia podniesienia flagi Finlandii. Został odegrany hymn narodowy, a także hymn NATO.

- To historyczny dzień. Witamy Finlandię jako najnowszego członka naszego sojuszu. 31 flag powiewa razem, jako symbol naszej jedności i solidarności - powiedział podczas ceremonii sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie

Wcześniej, na konferencji prasowej po podpisaniu dokumentów akcesyjnych, sekretarz generalny NATO podkreślił, że "przyłączenie się do NATO jest dobre dla Finlandii, dla bezpieczeństwa nordyckiego i również dla całego NATO".

Jak mówił, Finlandia wnosi znaczące siły o wysokich zdolnościach. - Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył Stoltenberg.

- Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie - podkreślił. - Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO - powiedział Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.

Prezydent Finlandii: Finowie czują się teraz bardziej bezpieczni

Głos na konferencji prasowej zabrał także prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Powiedział, że to "historyczny dzień".

- Jestem przekonany, że Finowie czują się teraz bardziej bezpieczni. Mają większe poczucie tego, że żyjemy w bardziej stabilnej Europie i bardziej stabilnym świecie, to jest dla nas najważniejsze - mówił.

- Czekamy na pełną ratyfikację członkostwa Szwecji w NATO - dodał prezydent Finlandii. - Z fińskiego punktu widzenia, członkostwo Szwecji jest bardzo ważne - podkreślił Niinisto. Jak zaznaczył, proces ratyfikacji członkostwa Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim "nie był aż tak trudny, niemniej to duża ulga", że Finlandia została przyjęta do NATO - dodał.

Oświadczenie Joe Bidena

Prezydent USA Joe Biden z zadowoleniem przyjął przystąpienie Finlandii do NATO i wezwał Turcję i Węgry do "niezwłocznego zakończenia procesu ratyfikacji Szwecji, aby również przystąpiła do Sojuszu" - podała agencja Reuters.

"Nie mogę się doczekać powitania Szwecji jako członka NATO" – przekazał Biden w oświadczeniu.

Premier Estonii: to kluczowe dla bezpieczeństwa rejonu Morza Bałtyckiego

To kluczowe dla bezpieczeństwa rejonu Morza Bałtyckiego i całego Sojuszu - napisała we wtorek na Twitterze premier Estonii Kaja Kallas, komentując przystąpienie Finlandii do NATO. "Nasz północny sąsiad jest od dziś również naszym sąsiadem przy stole NATO" - napisała Kallas.

"Teraz czekamy na jak najszybsze powitanie w Sojuszu także Szwecji" - dodała.

Wniosek Finlandii i Szwecji

W zeszły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do NATO. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o przystąpienie do NATO w maju ubiegłego roku w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę.

Na wstąpienie nowych państw do NATO potrzebna jest zgoda wszystkich 30 sojuszników. Władze Turcji deklarowały, że akcesja obu krajów będzie możliwa po spełnieniu szeregu warunków, dotyczących głównie polityki Sztokholmu i Helsinek wobec organizacji kurdyjskich, uznawanych przez Ankarę za terrorystyczne.

W marcu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił swoją zgodę na wejście do NATO samej Finlandii, bez Szwecji, która – według niego – nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z trójstronnej deklaracji ze szczytu NATO w Madrycie w połowie 2022 roku o przeciwdziałaniu terroryzmowi i nie przekazała Turcji członków organizacji kurdyjskich uznawanych za terrorystów.

