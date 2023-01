Finlandia zaaprobowała sprzedaż materiałów wojskowych dla Turcji, po raz pierwszy od 2019 roku

Ponowne pozwolenie na dostarczanie Turcji materiałów do produkcji uzbrojenia było jednym z warunków wyrażenia przez Ankarę zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do NATO . Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas szczytu Sojuszu w czerwcu 2022 roku.

AFP zwraca uwagę, że fińskie ministerstwo obrony wyraziło zgodę na wznowienie tego eksportu w chwili, gdy zabiegi Szwecji o uzyskania zgody Ankary na akcesję do NATO utknęły w martwym punkcie.

Turcja blokuje wniosek Szwecji o akcesję do NATO

Ankara odwołała też zaplanowane na początek lutego trójstronne spotkanie ze Szwecją i Finlandią w sprawie akcesji tych krajów do Sojuszu. Miało być to posiedzenie w Brukseli "stałego komitetu" złożonego z przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii i weryfikującego realizację porozumienia tych krajów ze szczytu NATO. Dotyczyło ono warunków, na jakich Ankara wycofała wówczas swoje weto wobec przyjęcia dwóch państw nordyckich do Sojuszu.