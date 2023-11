Wyspy Alandzkie. Prezydent Finlandii odwiedził archipelag, mówił o NATO i Rosji

Czy naprawdę jest obecnie dobry czas aby, choćby częściowo, zrywać porozumienie pokojowe? – pytał retorycznie prezydent Sauli Niinisto podczas piątkowej wizyty w Mariehamn, stolicy Wysp Alandzkich. Według raportu fińskiego MSZ, do którego dotarły media "Finlandia nie powinna podejmować prób zniesienia demilitaryzacji Wysp, ani też likwidacji konsulatu Rosji".

Każdy powinien uświadomić sobie co znaczy "porozumienie pokojowe" – mówił prezydent, zwracając uwagę na napiętą sytuację w świecie. Według Niinisto pod uwagę brać trzeba nie tylko umowy międzynarodowe, ale także punkt widzenia zachodnich partnerów. Zapewnił również, że Finlandia , do której przynależą autonomiczne Wyspy Alandzkie, "wspólnie z sojusznikami zabezpieczy archipelag w razie sytuacji kryzysowej".

W Finlandii dyskusja na temat szczególnego statusu Wysp Alandzkich rozpoczęła się po ataku Rosji na Ukrainę , a rozgorzała po przystąpieniu kraju do NATO . W dniu akcesji (4 kwietnia) zaczęto zbierać podpisy pod obywatelską petycją likwidacji konsulatu Rosji w stolicy Alandów Mariehamn. Wymagane 50 tys. podpisów zostało zebrane w szybkim tempie i inicjatywa zniesienia tej kontrowersyjnej dyplomatycznej placówki trafiła do parlamentu.

Stanowisko resortu byłoby więc odmienne od tego, na co zdają się liczyć obywatele - zauważa "HS". W ocenie fińskiej administracji – analizuje gazeta – likwidacja konsulatu przyniosłaby więcej szkód niż pożytku, nawet mimo tego, że Rosja miałaby swój (choć nawet mało szkodliwy) punkt obserwacyjny między Finlandią a Szwecją, i to pośrodku NATO (gdy Szwecja dołączy do Sojuszu).