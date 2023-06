Chcą, by ich wyspa była "wolna od telefonów". Apelują do turystów 

Władze fińskiej wyspy Ulko-Tammio apelują do odwiedzających, aby nie korzystali z telefonów komórkowych podczas wypoczynku. Chcą tym samym, aby wyspa stała się pierwszą na świecie turystyczną strefą wolną od urządzeń mobilnych.

Finlandia, uznana niedawno za najszczęśliwszy kraj świata , być może wkrótce będzie mogła pochwalić się pierwszą na świecie wyspą wolną od telefonów. Władze znajdującej się na Zatoce Fińskiej małej wysepki Ulko-Tammio zaapelowały bowiem do turystów, aby podczas wypoczynku na niej nie korzystali z tych urządzeń.

Wyspa wolna od telefonów

Ulko-Tammio leży na obszarze szerokiego na ok. 48 km Parku Narodowego Wschodniej Zatoki Fińskiej. Jest niezamieszkana i stanowi siedlisko rzadkich gatunków ptaków i roślin. Jej bujna przyroda i skaliste wybrzeża przyciągają turystów. Na wyspę dotrzeć można własną łodzią, organizowanymi rejsami lub taksówką wodną. Przeprawa z miasta Kotka trwa około 1-2 godziny, w zależności od pogody i sposobu transportu. Ulko-Tammio posiada dobrze oznakowane szlaki turystyczne, wieżę widokową, a turyści mogą nocować w namiotach lub domku letniskowym.

"Zlokalizowana u wybrzeży Haminy wyspa Ulko-Tammio będzie tego lata obszarem wolnym od telefonów. Chcemy zachęcić wczasowiczów do wyłączenia swoich urządzeń i zatrzymania się na chwilę, aby naprawdę cieszyć się wyspą" - podkreślił Mats Selin, ekspert z departamentu turystyki Visit Kotka-Hamina. Pomysł strefy wolnej od smartfonów popiera również organizacja zarządzająca wyspą, Parks&Wildlife Finland. "Zachęcamy odwiedzających do dobrowolnego odłożenia telefonów i skupienia się na przyrodzie. To świetna inicjatywa, którą można wdrożyć również w innych miejscach przyrodniczych i rekreacyjnych" - podkreślił menedżer Joel Heino.