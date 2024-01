Finowie pójdą drugi raz do urn w wyborach prezydenckich

- Przechodzimy dalej i dziękujemy za to wyborcom. Ta kampania potrwa jeszcze dwa tygodnie - powiedziała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen, która z powodu choroby premiera Petteriego Orpo reprezentuje władze liberalno-konserwatywnej partii Koalicja Narodowa (KOK) w sztabie Stubba. Stubb w przeszłości był liderem KOK, w latach 2014-2015 stał na czele rządu, a w latach 2008-2011 kierował fińskim MSZ. W ostatnim czasie był między innymi wykładowcą akademickim. - Doszliśmy do finału, ale zawody zaczynają się dopiero teraz - cieszył się Stubb, znany z zamiłowania do sportu, w tym dyscyplin długodystansowych i wytrzymałościowych.

Wyjątkowe wybory

Trzeci najlepszy wynik w pierwszej turze osiągnął Jussi Halla-aho, jeden z liderów nacjonalistycznej i antyimigranckiej partii Finowie (PS). Obecny przewodniczący parlamentu zebrał blisko 19 proc. głosów. - To najlepszy wynik polityka PS w wyborach prezydenckich w historii - powiedziała obecna szefowa partii Riikka Purra, wicepremier i minister finansów. - Wyborcy będą wiedzieć, co dalej zrobić z tymi głosami - podsumowała.

Trzecia próba Haavisto

Dla nowego prezydenta najważniejsze będzie zbudowanie na nowo polityki wobec Rosji - ocenili politolodzy w studiu wyborczym telewizji Yle. Dotychczasowy prezydent Finlandii Sauli Niinisto przez lata prowadził aktywną politykę wschodnią i równowagi w relacjach między mocarstwami. Po ataku Rosji na Ukrainę przeprowadził Finlandię, wspólnie z ówczesnym szefem MSZ Haavisto, przez szybki proces przystąpienia do NATO. Dla Haavisto będzie to trzecia próba wywalczenia prezydentury. Dwukrotnie musiał uznać wyższość Niinisto. Niezależnie od tego kto wygra wybory prezydenckie - jak pisze tamtejsza prasa - to pierwszy raz w historii kraju, u boku prezydenta rolę reprezentacyjną będzie pełnił małżonek pochodzący spoza Finlandii. Żona Stubba pochodzi bowiem z Wielkiej Brytanii, zaś partner Haavisto - z Ekwadoru. Ostateczne głosowanie w drugiej turze zaplanowane jest na 11 lutego. Według wcześniejszych prognoz dotyczących drugiej tury, większe szanse na zwycięstwo (w stosunki 55 do 45) ma Stubb.