Wybory parlamentarne w Finlandii. Przegrana partii premier Sanny Marin

Lokale wyborcze w całej Finlandii były otwarte od godziny 9 do godziny 20 czasu lokalnego (19 w Polsce). Obywatele Finlandii mogli jednak oddać głos już wcześniej, przez tydzień pod koniec marca. Uprawnionych do głosowania było około 4,5 miliona Finów.

Lider zwycięskiej koalicji wskazuje główny cel

Orpo już na długo przed wyborami był typowany na kolejnego premiera. Jego partia – jako komentowano – zyskała, będąc nie tylko alternatywą dla dotychczasowej lewicowej polityki, ale także dzięki "fali NATO". Przez dekady było to jedyne ugrupowanie parlamentarne, które opowiadało się za przystąpieniem do Sojuszu (w najbliższych dniach Finlandia, po trwającym niespełna rok procesie akcesyjnym, ma oficjalnie zostać przyjęta do NATO). KOK będzie mieć 48 mandatów w 200-osobowym parlamencie.

Sanna Marin: demokracja przemówiła

Agencja Reutera w komentarzu do wstępnych jeszcze wyników wyborów, które zwiastowały już przegraną partii obecnej premier, pisała, że jeśli takie wyniki się utrzymają, to "era Sanny Marin - jednej z najmłodszych przywódców na świecie - dobiegnie końca".

Premier, do ostatniej chwili prowadząc kampanię, przekonywała Finów, ze wybór prawicowego rządu będzie oznaczał złe konsekwencje dla kraju. - Mamy szansę wybrać lepszą opcję - socjaldemokrację. Mam nadzieję że każdy i każda z was pójdzie głosować, że nakłonicie też do tego swoich przyjaciół i rodziny. Trzeba głosować na socjaldemokrację, bo jeśli nie wygra wyborów, to skończymy z prawicowym rządem, podejmującym decyzje niekorzystne dla zwykłych ludzi - ostrzegała przed wyborami Marin.