Fiński dyplomata: nie możemy zamknąć granicy przed Rosjanami

System rządów prawa "nie uznaje odpowiedzialności zbiorowej" – uzasadniał szef służby konsularnej w fińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jussi Tanner, odnosząc się do polityki swojego kraju w sprawie wydawania wiz dla Rosjan. Fińska granica wkrótce może stać się jedyną, przez którą Rosjanie będą mogli przedostawać się do Unii Europejskiej.

"To brzmi obłudnie"

100 wniosków dziennie o wizy turystyczne

Z początkiem września fińskie MSZ przyjęło ograniczenia w procesie wizowym dla Rosjan. Zgodnie z wytycznymi fińskie placówki rozpatrują dziennie co najwyżej ok. 100 wniosków o wizy turystyczne. Służby konsularne priorytetowo mają traktować sprawy o wydanie wiz rodzinnych, pracowniczych czy studenckich.

W związku z zamknięciem granic przez kraje bałtyckie i Polskę – sąsiadujące z Rosją - fińskie służby spodziewają się w najbliższym czasie większego napływu Rosjan. Obecnie do Finlandii dziennie przybywa ok. 3,5 – 5 tysięcy rosyjskich obywateli. W ciągu tygodnia granicę przekracza ok. 70 tysięcy osób, z czego ponad połowa to Rosjanie.