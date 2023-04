Spełnia się "jeden z najgorszych koszmarów Putina". W Rosji pracują nad "ochroną północno-zachodnich granic"

czytaj dalej

Rosja stale przechodzi przez bardzo przewidywalne fazy liberalizacji oraz powrotu do autorytaryzmu i represji - ocenia Keir Giles, ekspert z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie. Jego zdaniem obecne upodabnianie się putinowskiej Rosji do Związku Sowieckiego nie jest niczym zaskakującym, a patrząc na całą historię Rosji, jest to raczej powrót do typowego stanu.